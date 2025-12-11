お笑い芸人・おばたのお兄さん（37）が、11日までに自身のブログを更新。2歳の息子と初めてテレビに出演したことを報告した。【写真】「かわいい！」2歳息子と“顔出し”TV初共演したおばたのお兄さんおばたは「親子テレビデビュー！息子は人見知り日本代表!?」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「息子と親子でテレビデビューします」と報告。出演番組はTBS『プチブランチ』の“保育士てぃ先生”のコーナーで、