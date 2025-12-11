12日（金）は列島に強い寒気が南下し、日本付近は冬型の気圧配置が強まる見込みです。北日本はドカ雪や吹雪となるおそれがあり、交通障害などに十分な注意が必要です。また、晴れる関東も12日（金）は厳しい寒さとなり、日中も10℃に届かない時間が多くなりそうです。■強烈寒気南下し北日本で大雪・吹雪に12日（金）は、列島上空にこの時期としては強烈な寒気がどっと流れ込み、日本付近は冬型の気圧配置が強まる見込みです。この