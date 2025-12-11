デニーズジャパンは12月17日、「麻辣湯麺(マーラータンメン)」(1,298円)を、全国のデニーズ店舗で発売する。「麻辣湯麺」(1,298円)近年注目を集める麻辣湯麺がデニーズに登場する。花椒や八角といった香り高い香辛料を使用し、辛さの奥にしっかりと旨味を感じられるスープに仕上げた。具材には、しっとりと柔らかなローストポーク、プリプリの海老、シャキシャキとした小松菜ともやし、コリコリとしたきくらげに、香りのアクセント