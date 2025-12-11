決定戦でノルウェーに勝利カーリングの2026年ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選が10日（日本時間11日）、カナダ・ケロウナで行われ、女子日本代表（フォルティウス）が8大会連続の五輪出場を決めた。決定戦第1戦でノルウェーを6-5で撃破。出場決定の瞬間、選手たちが涙で抱擁を交わした場面に感動が広がっている。涙が溢れ出た。最終ショットでノルウェーのストーンがセンターを外れ、日本勝利が確定。5度目の挑戦で、悲願の