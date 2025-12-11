インスタグラムで報告女子ゴルフの脇元華（GMOインターネットグループ）が11日、自身のインスタグラムを更新。椎間板ヘルニア手術を報告した。脇元はオフに椎間板ヘルニアを発症。腰痛と付き合いながら今季ツアー34試合に出場していた。12月には手術を受ける予定とされていた。インスタグラムのストーリー投稿には手術後の写真が添えられ「とりあえず手術終わりました リハビリ頑張ります 押忍押忍」と記している。脇元は2