ハイパーブレインが、文部科学省「高等学校DX加速化推進事業（DXハイスクール）」の一環として、愛知県立大府東高等学校および至学館大学と連携した探究型教育プログラムを実施。高校生がドローンや3D技術を活用し、撮影から3Dプリント出力までの一連のデジタルものづくりプロセスを学ぶ取り組みが、2025年8月から12月にかけて行われました。 ハイパーブレイン「DXハイスクール事業支援」  実施期間：2025年8月〜12