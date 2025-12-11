グレイン・エス・ピーが、農林水産省補助事業「令和7年度米需要創造推進事業」の一環として、学術セミナー「ヘルスケアの識者が語る米の力」を令和8年1月14日(水)に開催。各分野の専門家を招き、心と健康に欠かせない「米」の可能性や新たな魅力に迫るイベントが展開されます。 グレイン・エス・ピー「ヘルスケアの識者が語る米の力」 開催日時：令和8年（2026年）1月14日(水) 18:15〜20:30（開場17:45）開催