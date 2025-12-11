女子中学生を含む10代3人が死亡または重傷を負った「昌原（チャンウォン）モーテル凶器乱暴事件」で、容疑者の20代男Aが事件当時に過去の未成年者性犯罪で法務部の保護観察を受けていたにもかかわらず、矯正当局に申告した住所地に事実上居住していなかったことが10日、確認された。10日、中央日報の取材を総合すると、今月5日時点で性平等家族部が運営する犯罪者の身元情報公開サービス「性犯罪者通知e」に公開されているAの居住