デージーネットが、OSSの認証基盤ソフトウェア「Keycloak（キークローク）」に組み込むことでメールによる2段階認証を追加できる認証プロバイダ「KC-MailAuth（ケーシーメールオース）」を、2025年12月11日より無償公開。SAMLやOIDCに対応したアプリケーションに対し、追加の専用アプリやデバイスを必要とせず、メール通知によるワンタイムコード認証を容易に実装できるソリューションが登場。 デージーネット「KC-MailAuth」