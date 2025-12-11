同性婚が認められていないのは憲法に違反するとして同性カップルらが国を訴えた裁判で、原告側は11日、「合憲」と判断した東京高裁の判決を不服として、最高裁に上告しました。同性婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反するとして、都内に住む同性カップルら8人が国を訴えた裁判では、東京高裁が先月28日の判決で「合憲」と判断し、訴えを退けました。原告らは11日、都内で会見を開き、この判決を不服として最高裁に上告し