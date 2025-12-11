政府は、ガソリンの補助金を11日からおよそ25円に増額しました。これにより、ガソリン価格は、暫定税率が廃止された場合と同じ程度の金額になります。神奈川県横浜市にあるガソリンスタンドでは、未明に価格の下がったガソリンが入荷したことから、朝8時半から10日より5円価格を下げて販売を始めました。客「すぐ（ガソリンを）入れるようになるよね、ちょっと安くなれば」「いま物価高で全部が値上がりしてる中で、ちょっと下がっ