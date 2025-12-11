１１日正午頃、神奈川県綾瀬市本蓼川（たてかわ）の住宅リフォーム業「トラストホーム」の作業所から「火が出ている。爆発音もした」と１１０番があった。午後５時１５分頃にほぼ消し止められ、大和署や市消防本部によると、作業所や周辺の自動車関連工場など計１０棟を焼いた。けが人や逃げ遅れた人は確認されていない。現場は厚木基地南側の工場などが立ち並ぶ地域。