女優の榮倉奈々（37）が11日、都内で「味の素AGF」のカフェオレ「ブレンディ」のポップアップオープニングイベントに登場した。カフェオレを意識した、自身のブランド「newnow（ニューナウ）」の衣装で登場。「ふんわりとした白の袖が、偶然にも優しいミルクを表現できました」とポイントを解説した。インスタントコーヒーと、植物性ミルクなど、さまざまなミルクを掛け合わせる商品。飲み比べた榮倉のお気に入りはアーモン