日本維新の会の吉村洋文代表は11日、自身にとっての今年の漢字を問われて「成」を挙げた。大阪・関西万博の成功や、自民党との連立政権で政策を「成し遂げる」との思いを込めたと説明。「年始は万博の『博』だったが、結果も出たので」と大阪府庁で記者団に語った。連立を巡っては「これから日本の政治を前に進めていく、成し遂げるという意味で、頑張っていこうという自分に対する思いも含めた」と述べた。1年の世相を1字で表