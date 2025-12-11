リーメントより『SWING VIGNETTE collection4 ゆらめくポケモンのひととき』が12月15日より発売される。 【画像】メガリザードンXなどメガシンカしたポケモンも全6種のフィギュア一覧 本製品はポケモンたちが揺れ、インテリアとして存在感があるフィギュアだ。ラインナップは、メガリザードンX、エルフーン＆ワタッコ、カイリュー、ピカチュウ＆ムシャーナ、メガルカリオ、ブ