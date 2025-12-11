ジェーシービー（JCB）とティー・ピー・ミクロネシア（TPM）は、グアムのショッピングモールシャトル運賃が無料になるキャンペーンの第2弾を11月1日から2026年3月31日まで実施している。対象者は、JCBロゴがあり番号が35で始まるJCBブランドのカードの保有者。プリペイドとカードレスは対象外。乗車時に運転手へカードを提示すると、会員1名と同伴の子ども2名（6〜11歳）が無料となる。5歳以下の子どもは人数に関係なく無料。対象