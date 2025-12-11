AirJapanは、「Holiday Season SALE」を12月11日午前11時から15日まで開催する。設定路線と「Simple」の片道最低運賃は、東京/成田〜シンガポール線が14,960円、東京/成田〜バンコク/スワンナプーム線が18,900円となる。燃油サーチャージなし、諸税込。搭乗期間は2026年1月6日から3月28日まで、現地発3月29日まで。一部の便に設定がない場合もある。また、PayPay決済で5％のPayPayポイントを付与するキャンペーンも実施している。