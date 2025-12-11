◇WTT ファイナルズ香港（日本時間10日〜14日）卓球の年間王者を決めるWTTファイナルズ香港が開幕し、11日女子1回戦から大藤沙月選手(世界ランク14位)と橋本帆乃香選手(同11位)が激突しました。片方の山に日本選手が6人中5人固まったことで序盤で日本人対決が繰り広げられます。第1ゲーム11-8、第2ゲーム11-7で大藤選手が有利に試合を進めると、第3ゲームも流れをつかみ11-6で大藤選手が連取します。第4ゲームは先にゲームポイント