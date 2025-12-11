日本サッカー協会は１１日、２０２７年に開催されるＵ−２０Ｗ杯を目指すＵ−２０日本代表の新監督として、今季限りで湘南の監督を退任した山口智氏（４７）が就任すると発表した。この日の理事会で承認された。山口氏は現役時代、市原（現千葉）、Ｇ大阪、京都でプレー。Ｊ１通算４４８試合３７得点を記録した。１７年から指導者のキャリアをスタートし、Ｇ大阪で下部組織、トップチームのヘッドコーチを歴任。２１年から湘南