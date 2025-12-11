第77回阪神ジュベナイルフィリーズ（14日、阪神芝1600メートル）は11日、出走馬18頭が確定した。賞金400万円組の出走抽選は13分の7でイヌボウノウタゴエ、ギャラボーグ、スウィートハピネス、スタニングレディ、フロムレイブン、メイプルハッピー、レディーゴールがゲートイン。ウィングブルー、コスモレッド、サンブライト、ノアールビーナス、バースデイフライト、ホワイトオーキッドが無念の除外となった。この日、調教師