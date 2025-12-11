１１日午後０時１５分頃、東京都あきる野市戸倉の木造２階建て住宅で、「煙が出ている」と６０歳代の住人女性から１１９番があった。警視庁五日市署によると、焼け跡から１人の遺体が見つかった。他にも１人が逃げ遅れたとみて、同署と消防が確認を進めている。同署幹部によると、火元の家は３人暮らしで、通報した女性は自力で避難して無事だった。現場はＪＲ武蔵五日市駅から西に約２キロの住宅が点在する地域。消防車など