アメリカンフットボールの学生日本一を決める「甲子園ボウル」（１４日・甲子園球場）に出場する関西学院大の選手たちが、急逝した仲間に王座奪還を誓っている。１１月下旬に病気からの復帰を目指していた中西春貴さん（３年）が２１歳の若さで他界。チームは思いを背負い、２年ぶりの優勝をかけて立命館大との一戦に挑む。（滝口憲洋）中西さんは１メートル８２、１０６キロの体格で、ポジションは最前列で体を張るラインマン