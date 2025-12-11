榮倉奈々（37）が11日、都内で行われた味の素AGFのインスタントコーヒーの体験型ポップアップ試飲イベント「カフェオレちゃんもインスタントん♪CAFE by Blendy」オープニングイベントに出席した。この日は、23年10月に新会社「株式会社LAND NK（ランドエヌケー）」を創設してCEOに就任し、立ち上げたアパレルブランド「newnow(ニューナウ)」の衣装で登場し、満面の笑みを浮かべた。榮倉は、ちょうど1年前の24年12月19日に都内で