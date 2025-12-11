子どもが生まれると、親も自分を守る意識がより強くなるかもしれません。守るものが増えるからです。学校から連絡網が消えるなど、個人情報を守ることに意識が向けられるようになった現代。知らない人に、どこに住んでいるか知られたくないとの考えもあるようです。今回のテーマはマンションのエレベーター。誰かが乗っていたら同乗しないように空気を読むのが普通なのかどうか、投稿者さんは知りたいようです。『友だちが、自宅マ