西武の西川愛也外野手（26）が11日、埼玉県所沢市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、3500万円増の年俸5700万円でサインした。今季は出場試合数や打撃3部門などでキャリアハイを達成したほか球宴にも初選出。躍進のシーズンを過ごし「個人としても、チームとしてももっといけた。来年は最多安打と全試合出場を」とうなずいた。8年目の今季はリードオフマンとして西口文也監督の1年目を力強く支えた。124試合に出て打率2割6分4