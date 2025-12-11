政治ジャーナリストの田崎史郎氏が１１日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、おこめ券について採用しないとしている自治体が出ている理由を分析した。田崎氏は、自治体がおこめ券配布に後ろ向きな理由について「手数料が１２％」であることと「メディアで評判が悪い」という２点を挙げた。「まず手数料がかかることを皆さん、ご存じになってしまった。なおかつ、テレビとかネットで取り上げられるときは、だいたい否定的な、おかし