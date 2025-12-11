１２月１１日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、木曜コメンテーターで京都大学大学院教授の藤井聡氏と寺島尚正アナウンサーが、泊原発３号機の再稼働に関するニュースについて意見を交わした。 藤井氏「高市さんじゃなかったら判断を下していない可能性だって十分考えられる」 北海道電力の泊原発３号機について、鈴木直道知事は１０日の道議会で「投資促進や雇用拡大につながる」と述べ、再稼