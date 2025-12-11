フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。12月11日（木）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、木曜前半レギュラーの時事芸人・プチ鹿島が『新聞社説の楽しい読み方』を伝授した。 プチ鹿島「今日はですね、『新聞社説の興奮を読み比べ！』」 武田砂鉄「鹿島さんが興奮してるんじゃなくて、社説が興奮してるということですね？」