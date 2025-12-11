11月26日放送のバラエティ番組『水曜日のダウンタウン』（TBS系）で、突如として新たな物語が幕を開けた超人気企画「名探偵津田」。12月17日と24日に前編・後編の放送を控えるなか、早くも伏線を予感させる“異変”が注目を集めている。「ターゲットにされたお笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏さん（49）が探偵となり、事件を解決するまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ企画です。昨年4月に番組内で行われた『視聴