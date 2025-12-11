出演した久遠明日美さん（左）大後寿々花さん（右）提供：美作市 アメリカ・ロサンゼルスで行われた映画祭「Japan Film Festival Los Angeles」の短編部門で、最優秀作品賞を獲得した「美作物語」の上映会が、12月14日、地元の美作市で開かれます。俳優や監督の舞台挨拶も予定されています。 「美作物語」は美作市などが企画・製作し、Story１「誰も知らない美作番茶」とStory２「真夏の遺影」の2部構成(各18分)です