青森県沖では地震活動の活発な状態が続いており、昨日10日の夜は、青森県で最大震度4の地震を観測しました。現在も気象庁では「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表中です。今一度、ハザードマップや防災グッズの確認をおこないましょう。青森県沖は地震活動が活発10日夜も最大震度4を観測昨日10日(水)午後11時52分頃、青森県東方沖を震源とするマグニチュード5.9の地震が発生しました。この地震で青森県では最大震度4の揺れ