Netflix映画「10DANCE」 2025年12月18日(木)よりNetflixにて世界独占配信 Netflixは、井上佐藤による人気漫画を実写映画化したNetflix映画「10DANCE」を、12月18日より世界独占配信する。これに先駆けて新たな場面写真4点と、原作者・井上佐藤のコメントが公開された。 原作「10DANCE」は、講談社「ヤングマガジン」で連載され、ラテンとスタンダードという本来は交わらない競技ダンスの２つの世界に生きるトップダン