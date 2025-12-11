家計の味方の食材というと何を思い浮かべますか？ いろいろありますが、豚こまぎれ肉や大根という人もいるかと思います。今回は、豚こまと大根の2つで作る「カレー豚こま大根」をご紹介します。 ▼ カレー味がご飯に合う 豚こまをフライパンで焼き、大根を加えます。カレー粉、めんつゆ、水などを加えて煮ればできあがり。めんつゆを使った甘辛い味つけにカレー粉を加えることで、和風カレー味の豚こま大根に。ご飯が進む味つけ