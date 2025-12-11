東京・あきる野市の住宅で火事があり現在も延焼中です。1人の死亡が確認されたほか、逃げ遅れた人が1人いるということで、東京消防庁などが確認作業を進めています。警視庁などによりますと11日正午すぎ、あきる野市戸倉の住宅で「家から煙がでている」と119番通報がありました。火は2階建ての木造住宅160平方メートルを焼き現在も延焼中で、東京消防庁がポンプ車など27台を出動させ、消火活動を行い、火の勢いは収まりつつあると