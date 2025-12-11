神奈川県綾瀬市の自動車整備工場で火事があり、現在も消火活動が続いています。【映像】黒煙立ち上る工場（現場の様子）消防などによりますと、正午ごろ、「工場が燃えている」「爆発音が聞こえた」などと119番通報が相次ぎました。ポンプ車など10台以上が出動し、現在、消火活動にあたっています。燃えているのは自動車整備工場で、消防は現場付近の住民に避難を呼びかけているということです。現場は小田急江ノ島線の高