½÷Í¥³ñÅç¸÷¡Ê29¡Ë¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£14Æü¤Ë¾å³¤¤Ç³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿ÁÇ¤è¤ê³ÊÊÌ¤Î¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢2025Ç¯12·î14Æü¤Ë¾å³¤¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ø2025³ñÅç¸÷¾å³¤¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢ÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤Ë¤è¤ë»öÍ³¤Î¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿