新都ホールディングス [東証Ｓ] が12月11日後場(14:00)に決算を発表。26年1月期第3四半期累計(2-10月)の連結経常損益は2億4700万円の黒字(前年同期は5200万円の赤字)に浮上し、通期計画の2億5000万円に対する進捗率は98.8％となった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した11-1月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比97.0％減の300万円に大きく落ち込む計算になる。