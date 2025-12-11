11日14時現在の日経平均株価は前日比439.03円（-0.87％）安の5万163.77円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は263、値下がりは1295、変わらずは45と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は265.73円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、ファストリ が40.91円、ＴＤＫ が39.11円、東エレク が35.1円、信越化 が24.57円と続いている。 プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を175.