ドジャースのアレックス・ベシア投手が、来年3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に米国代表として参加する可能性が出てきた。地元メディア『ドジャー・ブルー』が10日（日本時間11日）に伝えた。 ■「家族の問題」でWS欠場 米地元紙『ロサンゼルス・タイムズ』のジャック・ハリス記者が9日（同10日）、「（WBC米国代表の）マーク・デローサ監督とマイケル・ヒ