香港メディアの香港01は10日、中国・広東省中山市のプリンター工場を閉鎖したキヤノンの従業員に対する「クレイジーな補償」が話題になっていると報じた。キヤノン中山工場はかつて世界最大級のプリンター生産拠点の一つだったが、中国国産ブランドの台頭や中国市場でのシェア縮小、需要の低下などにより、操業停止を決定。11月21日で稼働を停止した。これにより、1400人の従業員が失業することになったが、記事によると、多くの従