5日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の日本製鉄堺ブレイザーズは、2月14日（土）、15日（日）に大浜だいしんアリーナで行われる第14節ヴォレアス北海道戦で、「大阪スポーツプロジェクト大阪府民招待デー」を実施することをクラブ公式サイトで発表した。 この企画は在阪16のトップスポーツチーム等と連携した「大阪スポーツコミッション（OSAKA SPORTS PROJEC