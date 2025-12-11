警察や消防によりますと、11日正午ごろ、神奈川県綾瀬市で目撃者から「工場から火が出ている。爆発音がする」などと119番通報がありました。火元はリフォーム会社の作業所とみられ、現場では複数回の爆発音があったのちに火が燃え広がったという情報があるということです。現時点でケガ人や逃げ遅れは確認されていません。現場の近くには金属加工の工場などが集まっていますが、周辺の林にも延焼しているということで、消防車など1