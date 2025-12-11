2006年トリノ五輪フィギュアスケート女子シングルで金メダルを獲得した荒川静香さん（43）が11日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。スポンサーの広告について言及した。番組では、木曜レギュラーを務めるプロフィギュアスケーターの高橋大輔さんが、他の競技のうらやましい点として「スポンサーを貼れる」をピックアップ。「フィギュアって曲を表現するので、急にスポンサーを貼るとおかしい