Image: KEF JAPAN インテリア属性がさらに強まった。イギリスの高級オーディオブランドKEF。最近ではNothingの奇抜ヘッドホンに関わっているということで、オーディオファンならずとも名前を聞いたことがあるかもしれませんね。同ブランドの売れ筋スピーカー「LSX II」に、2つの新色が登場します。ペアで20万円近い高級スピーカーに新色とは、なかなか珍しくない？空間を彩る2カラー