ゲオストアは11日、サムスン電子製のAndroidスマートフォン「Samsung Galaxy」シリーズのリファービッシュ品（整備済み品）を販売すると発表した。13日以降、ゲオモバイルの一部店舗や公式ECサイト「ゲオオンラインストア」で販売される。販売店舗は順次拡大していく。 サムスン電子ジャパンとの提携によるもので、整備には純正パーツが使用される。ゲオストアが買い取ったGalaxyデバイスの中古品