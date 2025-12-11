ソニー・クリエイティブプロダクツと株サンリオが連携し、『きかんしゃトーマス』原作出版80周年を記念したデザインプロデュース商品を展開。2025年12月18日(木)より、京王百貨店 新宿店にて先行販売イベント「Thomas 80th Anniversary POP-UP SHOP」が開催されます。 きかんしゃトーマス×サンリオ「Thomas 80th Anniversary POP-UP SHOP」  開催期間：2025年12月18日(木)〜2026年1月28日(水)開催場所：京王百貨店