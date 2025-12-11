提供：津山市観光協会 岡山県津山市で、毎年恒例のイベント「作州津山なべまつり」が開かれています。 津山の食の魅力を、多くの人に知ってもらおうと、津山市観光協会などでつくる実行委員会が毎年開いているものです。 イベントには飲食店や旅館など市内20店余りが参加し、しゃぶしゃぶ、モツ鍋、てっちり、鴨鍋、キジ鍋など、自慢の鍋料理を提供しています。 近年は「そずり鍋」の人気も高まっています。「そずり