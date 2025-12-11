Minimum Studio Corp.が、Nintendo Switch用ローグライトアクションゲーム『キャットガール サバイバー』を2025年12月4日にリリース。発売を記念し、2025年12月30日までの期間限定で10%オフとなるセールキャンペーンが実施されています。 Minimum Studio『キャットガール サバイバー』  発売日：2025年12月4日プラットフォーム：Nintendo Switchセール期間：2025年12月30日までセール内容：定価より10％オフ 