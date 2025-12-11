歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。9月に出産した双子の赤ちゃんの「弟くん（次男）」が見せる、様々なポーズについて綴りました。【写真を見る】【中川翔子】双子・弟くんのユニークなポーズに驚嘆「なんなんでしょうか？天上天下唯我独尊？・・・」中川さんは「弟くんのポーズが面白すぎてずっと笑ってました」と綴り、双子の弟くんが様々なポーズをしている画像を投稿しました。 画像に合わせて、「弟