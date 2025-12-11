東京・あきる野市の住宅で火事があり、現在も消火活動が続いています。3人が逃げ遅れているとの情報もあります。【映像】火事が起きた住宅（消火活動の様子）正午過ぎ、あきる野市戸倉にある2階建ての住宅の1室から火が出ました。東京消防庁によりますと、ポンプ車など24台が出動し、現在も消火活動が続いています。この火事で3人が逃げ遅れたとの情報もあり、警視庁と東京消防庁が確認を急いでいます。現場はJR武蔵五日市